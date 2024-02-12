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У Німеччині вбили молодого українського баскетболіста

12 лютого 2024, 08:42

У Німеччині вбили молодого українського баскетболіста

У німецькому Дюсельдорфі у суботу, 10 лютого, невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Вбивство сталося на національному ґрунті. Про це повідомила федерація баскетболу міста Києва.

Зазначається, що Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) із Дюссельдорфу. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто через те, що вони українці.

«Уся команда провела ніч у лікарні поряд із нашими хлопцями. На превеликий жаль лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки», — йдеться у повідомленні.

Загиблий раніше займався баскетболом та грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12». У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

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