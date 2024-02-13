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Ситуація на схід від Часового Яру для ЗСУ погіршується

13 лютого 2024, 21:23

Ситуація на схід від Часового Яру для ЗСУ погіршується

Окупанти продовжують наступати на Годинник Яр. Фото: Deep State. Окупанти продовжують наступати на Годинник Яр. Фото: Deep State.

Ситуація для українських військових на схід від міста в операційній зоні між Богданівкою та Івановським продовжує погіршуватися. Про це пише український військово-аналітичний проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, причина успіху росіян — застосування ними скидів та fpv-дронів.

«Ворог силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет. Між цим хребтом і низовиною перепад висоти у майже 100 метрів. Одна із причин такого успіху — масове застосування ворогом скидів та fpv-дронів. Вони просто виносять ними позиції Сил Оборони, завдаючи важкі втрати пораненими та, на жаль, загиблими», — йдеться у повідомленні.

Як пише портал, далі, після атаки дронів, заходять штурмові групи з їхніми десантниками, які мають відповідну підготовку.

Крім того, великою проблемою для ЗСУ є погано розвинена інфраструктура фортифікаційних споруд.

«Не може вирита перпендикулярно до фронту ямка стати якісним захистом. Тим паче дерево і плівка від всього не врятує. Якщо біля Берхівки та Хромового ще якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до Часового Яру якось вже виглядає дивним», — підкреслює DeepState.

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