У Чорному морі підбили ВДК «Цезар Куніков», він затонув

Цезар Куніков. Фото: кадр із відео

Дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого, пише видання «Українська правда».







Таке ж повідомлення рано-вранці опублікував і Telegram-канал «Кримський вітер», додавши, що підписник стверджує, що після вибухів ВДК потонув.







Факт атаки підтверджують і Z-канали. Один із телеграм-каналів окупантів «Два майори» уточнив, що після вибухів у Чорному морі — «весь екіпаж живий».



Джерела УП повідомили, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України, внаслідок якої ВДК «Цезар Куніков» затонув.



Оновлено. Знищення БДК «Цезар Куніков» офіційно підтвердили Генштаб ЗСУ та ГУР Міноборони України.





Нагадаємо, Міністерство оборони РФ не коментує кількість загиблих внаслідок удару по десантному кораблю «Новочеркаськ», яке сталося в окупованому Криму, у Феодосії.