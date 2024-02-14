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Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки

14 лютого 2024, 16:55

Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки

На поля битв в Україні Росія вивела застарілі радянські танки Т-55. Фото: Вікіпедія На поля битв в Україні Росія вивела застарілі радянські танки Т-55. Фото: Вікіпедія

У міру того як повномасштабне вторгнення РФ в Україну наближається до другої річниці, окупанти наповнюють свої передові позиції застарілими танками часів Холодної війни. Зокрема йдеться про запаси танків Т-80, Т-72, Т-62 і навіть Т-55 кінця 1950-х років. Про те, яку небезпеку вони становлять Сил оборони, розповіли оглядачі військово-аналітичного видання Army Recognition.

Зазначається, що, зазнавши невдачі у спробах захопити Київ на початку 2022 року і зіткнувшись із труднощами у нарощуванні виробництва танків, російська армія звернулася до своїх старих запасів. Оглядачі зазначили, що незважаючи на початковий скептицизм, російські війська відремонтували та розгорнули ці застарілі танки на лінії фронту в Україні, продемонструвавши свою адаптивність та винахідливість в умовах матеріально-технічних обмежень.

Спочатку окупанти переобладнали танки на імпровізовані артилерійські платформи для ведення вогню із закритих позицій. Однак по мірі того, як бойові дії тривали і втрати танків у ЗС РФ перевищили 2600 одиниць, росіяни почали вводити ці застарілі танки у бій.

Оглядачі пишуть, що незважаючи на свій вік та обмеження за товщиною броні та вогневої могутності, ці танки становлять значну загрозу для українських військ. Це обумовлено ослабленням артилерійської підтримки ЗСУ через дефіцит боєприпасів. Тому сили противника змогли використати ці машини для підтримки, яку зазвичай виконують бойові машини піхоти.

Також експерти звернули увагу, що частина застарілих танків пройшла деяку модернізацію — на техніку поставили динамічний захист, оснастили новими радіостанціями та металевими екранами від ударів БПЛА. Але частина техніки йде у бій без будь-яких поліпшень проти початкової конфігурацією.

«Присутність цих танків на полі бою підкреслює проблеми, з якими стикаються українські війська, і постійні зусилля щодо адаптації до тактики та технологій, що змінюються», — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що в середині січня під Авдіївкою сталися два схожі зіткнення бронетехніки , коли українські БМП Bradley («Бредлі») розбили російську техніку, включаючи нові танки окупантів.

Нагадаємо, Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну – що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, що діє, але має на складах достатньо бронетехніки нижчої якості, щоб її можна було замінити роками і продовжити військові дії ще на три роки.

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