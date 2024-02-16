Війська РФ не зможуть швидко просуватися далі у разі захоплення Авдіївки — ISW

У разі потенційного захоплення Авдіївки росіяни не зможуть швидко просунутися та окупувати великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення і відпочинку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У документі нагадали, що росіяни розпочали локальну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року і лише нещодавно почали тактично просуватися через населений пункт після кількох місяців піхотних штурмів та хвиль масових механізованих атак із величезними втратами техніки та особового складу.

В ISW зазначають, що Сили оборони України збудували добрі оборонні укріплення поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, які російські війська також намагаються захопити, зокрема на захід та північ від міста.

Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід Авдіївки. Російські війська не демонструють готовність реалізувати швидке механізоване просування вперед та окупувати ці міста та села у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі.

«Російські війська втратили велику кількість живої сили та техніки на захоплення Авдіївки, тому їм, ймовірно, буде потрібний тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі», — йдеться у звіті.

З урахуванням цих факторів, в ISW припускають, що у разі захоплення Авдіївки російські війська навряд чи зможуть швидко просунутися далі. У той же час, потенційне захоплення міста, щонайбільше, створить їм умови для подальших обмежених тактичних переваг.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти заявили про захоплення укріпрайону «Зеніт» на південній околиці Авдіївки на Донеччині. Опубліковано відео про те, як російські військові встановлюють на об'єкті свій прапор.