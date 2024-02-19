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Бійці третьої штурмової показали, як проривалися крізь бойові порядки окупантів в Авдіївці

19 лютого 2024, 16:30

Бійці третьої штурмової показали, як проривалися крізь бойові порядки окупантів в Авдіївці

Прорив у Авдіївці. Фото: відео з кадру Прорив у Авдіївці. Фото: відео з кадру

Бійці третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, захисники проривалися крізь бойові порядки окупантів, йдеться у Telegram офіційного каналу 3 ОШБр.

«Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну», - зазначили у 3 ОШБр.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, Третя штурмова бригада прибула до Авдіївки 3 лютого та була введена у бій 6 лютого.

За його словами, перед бригадою ставилося завдання стабілізувати ситуацію в Авдіївці, проте вже виявилося пізно — російські військові на той момент уже закріпилися в районі дач та змогли розвинути наступ.

Раніше в ніч на 17 лютого командування ЗСУ публічно оголосило про вихід українських військових з Авдіївки, щоб не допустити їхнього оточення противником.

У Генштабі заявили, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили п'ять атак ЗС РФ біля населеного пункту Ласточкине, яке розташоване за Авдіївкою.

Оновлена карта від DeepState на Авдіївському напрямку. Фото: скріншот із сайту

Нагадаємо, Росія розпочала штурм Авдіївки у жовтні 2023 року. За словами президента Зеленського, втрати в Авдіївці становлять 1 до 7: на смерть одного українського військового припадає загибель семи російських.

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