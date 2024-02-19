Бойцы третьей штурмовой показали как прорывались сквозь боевые порядки оккупантов в Авдеевке

Прорыв в Авдеевке. Фото: видео из кадра

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, защитники прорывались сквозь боевые порядки оккупантов, говорится в Telegram официального канала 3 ОШБр.



«Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах с ПНБ - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную», — отметили в 3 ОШБр.





По информации журналиста Юрия Бутусова, Третья штурмовая бригада прибыла в Авдеевку 3 февраля и была введена в бой 6 февраля.



По словам Бутусова, перед бригадой ставилась задача стабилизировать ситуацию в Авдеевке, однако уже оказалось поздно — российские военные на тот момент уже закрепились в районе дач и смогли развить наступление.



Ранее в ночь на 17 февраля командование ВСУ публично объявило о выходе украинских военных из Авдеевки, чтобы не допустить их окружения противником.



В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили пять атак ВС РФ возле населенного пункта Ласточкино, которое расположено за Авдеевкой.

Обновленная карта от DeepState на Авдеевском направлении. Фото: скриншот с сайта

Напомним, Россия начала штурм Авдеевки в октябре 2023 года. По словам президента Зеленского, потери в Авдеевке составляют 1 к 7: на смерть одного украинского военного приходится гибель семи российских.