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Російські війська просунулися під Мар'їнкою — ISW

20 лютого 2024, 08:20

Російські війська просунулися під Мар'їнкою — ISW

Позиційні бої на фронті продовжуються на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута і неподалік Авдіївки, на захід від Донецька та поблизу Старомайорського. Сили оборони стримують штурми російських загарбників у районі Роботино, а противник просунувся на північ від Мар'їнки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Воїни ЗСУ та війська РФ 19 лютого продовжували позиційні бої поблизу Бахмута. Російські "військори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 1 км у Івановського (на захід від Бахмута). Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута у Івановського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Спікер Групи військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що війська РФ ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту.

Війська РФ, ймовірно, захопили всю Авдіївку станом на 19 лютого, хоча росіяни, можливо, все ще зачищають частину міста, йдеться у звіті. Українські підрозділи, які діяли на Авдіївському напрямку, повідомили, що весь особовий склад ЗСУ виведений з Авдіївського коксохімічного заводу, а в Міноборони РФ розповідали, що підрозділи військ РФ захопили завод.

Російські "військори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Степового і Ласточкино і на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського. Один російський блогер 18 лютого говорив, що війська РФ начебто захопили Ласточкино, але згодом відмовився від цих заяв і зазначив, що у населеного пункту тривають бої.

19 лютого російські та українські сили заявили, що тривають позиційні бої біля Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки) та Північного (на захід від Авдіївки).

У Міноборони РФ 18 лютого опублікували відеозаписи, які свідчать про те, що російські сили змогли завдати удару по окремих невеликих групах українських сил, які відступали поблизу Авдіївки.

При цьому експерти ISW не спостерігають ознак того, що війська РФ змогли знищити чи оточити значну кількість українських військовослужбовців під час виходу українців із Авдіївки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на північ від Мар'їнки (на захід від міста Донецьк) на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від міста Донецька 19 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на північ від Мар'їнки.

Російські та українські сили заявили, що позиційні бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Перемоги та Новомихайлівки.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки , що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

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