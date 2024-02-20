У Краматорську відновив роботу паспортний стіл

У Краматорську знову запрацював паспортний стіл. Фото: Міграційна служба України

Міграційна служба Донецької області сьогодні повідомила про поновлення надання послуг паспортного столу у Краматорську.

Зазначається, що Краматорський відділ ГУДМС України в Донецькій області відновив надання наступних безоплатних адміністративних послуг: вклеювання фотографії до паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року) по досягненню відповідного віку; продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого закінчився; внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації про неповнолітніх дітей.

Краматорський відділ надає адміністративні послуги громадянам за наступними днями: вівторок, середа, четвер, п'ятниця – з 09:00 до 17:00; субота — з 09:00 до 15:45. Вихідні дні: неділя, понеділок.

У повідомленні також зазначається, що вклеїти фотографію до паспорта громадянина України у формі книжечки можна, звернувшись до будь-якого працюючого підрозділу ДМС України особисто з документами.

Докладніша інформація — за телефоном «гарячої лінії» ГУДМС у Донецькій області: (095) 538-57-03.

«При повітряній тривозі надання адмінпослуг припиняється. Не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе та своїх близьких!», — наголосили у міграційній службі.