РФ за добу атакувала два райони Донецької області: зруйновано житлові будинки

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 19 лютого, російські окупанти атакували два райони Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила, проте значні руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. Під вогнем Красногорівка, Костянтинівка та Катеринівка Мар'їнської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків та 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді зруйновано будинок у Резниківці, також пошкоджено будинок у Сіверську.



Загалом за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуйовано 117 осіб, у тому числі 17 дітей.

Нагадаємо, 20 лютого російські війська вдарили по Сумській області. Відомо про двох загиблих.