РФ за сутки атаковала два района Донецкой области: разрушены жилые дома

Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты атаковали два района Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала, однако есть значительные разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. Под огнем Красногоровка, Константиновка и Екатериновка Марьинской громады.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 промышленных здания. В Северской громаде разрушен дом в Резниковке, также поврежден дом в Северске.



Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты региона. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе 17 детей.

Напомним, 20 февраля российские войска ударили по Сумской области. Известно о двух погибших.