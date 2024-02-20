Основний напрямок для росіян на сьогодні — Ласточкине: у Третій штурмовій бригаді зробили заяву

Окупаційні війська РФ на Авдіївському напрямі мають достатньо сил і засобів для окупації територій України. Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.



«Наразі Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла певні рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але, звичайно, не така жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні — Ласточкине», — зазначив він.



За словами Жоріна, у самій Авдіївці росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу.



Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вийшли з Авдіївки. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.



