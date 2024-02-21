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Вночі Україна була атакована дронами та трьома видами ракет

21 лютого 2024, 08:00

Вночі Україна була атакована дронами та трьома видами ракет

Вночі Україна була атакована дронами та трьома видами ракет

Російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України кількома видами ракет та ударними безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник застосував зенітну керовану ракету С-300 з району Ростовської області РФ, керовану авіаційну ракету Х-59 з Білгородської області РФ, а також чотири крилаті ракети Х-22 з Ростовської області та 19 ударних дронів типу «Шахед» з російського Приморсько-Ахтарська.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області та 13 з 19 «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не збитих БПЛА не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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