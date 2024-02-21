Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ

Українські сили, які поступаються за чисельністю та озброєнням військовим РФ, перебувають у важкому становищі. Про це в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

«Але Росія теж має проблеми», — заявив Буданов.

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає у самогубні атаки ненавчених призовників.

Буданов зазначив, що Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча минулого року на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання та відремонтованими, а нових було лише 178.

В результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

«У них немає сил», — заявив Буданов.

Західні чиновники та аналітики розглядають думку Буданова як оптимальний сценарій для України цього року. Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили та одночасно відновлюючи свої власні, то 2025 року вона зможе розпочати новий контрнаступ на ослабленого супротивника.

Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки , повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.