Буданов рассказал об изменении динамики войны после Авдеевки — WSJ

Украинские силы, уступающие по численности и вооружению военным РФ, находятся в тяжелом положении. Об этом в интервью американскому изданию The Wall Street Journal рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Но у России тоже есть проблемы», — заявил Буданов.

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.

Буданов отметил, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

«У них нет сил», — заявил Буданов.

Западные чиновники и аналитики рассматривают мнение Буданова как оптимальный сценарий для Украины в этом году. Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление на ослабленного противника.

Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.