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Онук генерала Панфілова: Я солідарний з Україною і не визнаю анексію Криму та псевдореспублік «ЛДНР»

21 лютого 2024, 14:00

Онук генерала Панфілова: Я солідарний з Україною і не визнаю анексію Криму та псевдореспублік «ЛДНР»

Онук Панфілова Михайло Татарников, етнічний українець по матері. Фото: архів Татарникова Онук Панфілова Михайло Татарников, етнічний українець по матері. Фото: архів Татарникова

Двоюрідний онук радянського генерал-майора Івана Панфілова Михайло Татарников написав листа до редакції «Новин Донбасу», висловивши підтримку Україні та засудивши війну з боку РФ.

У листі він зазначив, що є етнічним українцем по материній лінії і зараз мешкає в Нідерландах.

Михайло Татарников написав, що у зв'язку з вбивством російського політика Олексія Навального, він не може більше мовчати й вважає за особистий обов'язок висловити свою думку.

«Я двоюрідний онук прославленого Легендарного Генерала Панфілова, який командував 316 дивізією часів Другої Світової з боку його дружини, яка була українка з-під Одеси. Напередодні свята Дня Перемоги Путін та Кремль люблять вихвалятися моїм родичем. Але родич того, ким вони люблять козиряти, солідарний з Україною», — написав Татарников.

Він зазначив, що дружина Панфілова Марія була українкою, а старша дочка Валентина народилася у Києві. Майбутній генерал-майор познайомився з Марією у 1921 році в українському Овідіополі під Одесою — рідному містечку Марії (у дівоцтві — Коломієць-Шевченко).

Сім'я Панфілових, місто Фрунзе 1941 рік. Фото: сімейний архів

«Він дуже любив Україну, свою українську дружину та своїх дітей. Також я не визнаю анексію Криму та псевдореспубліки "ЛДНР"», — додав онук радянського воєначальника.

За словами Михайла Татарникова, його дід жахнувся б того, що зараз робить політична влада Росії та особисто диктатор Путін стосовно України та проти свого народу.

Він звинуватив очільника Кремля в тому, що той посіяв в умах росіян хаос, ненависть, злість та геноцид.

«Гинуть люди, діти… Де розум? Де совість? Куди це зникло? Можливо, жодного поняття про людяність у росіян ніколи не було. Вбити дитину може лише психічно ненормальна людина», — йдеться у повідомленні.

Онук Героя Радянського Союзу сьогодні є громадянином Нідерландів, хоча народився у Ташкенті, про що згадав у своєму листі. Також закликав припинити вербування громадян Узбекистану, Казахстану, Киргизстану та інших громадян пострадянського простору на військові дії в Україні.

Онук Панфілова почав підтримувати Україну одразу після вторгнення. Фото: скріншот Faceboook

До того ж він нагадав росіянам, що під час Другої світової Узбекистан прийняв близько 4-5 мільйонів біженців із Росії, звинуватив у неосвіченості так званий «руський мир».

Наприкінці свого листа Михайло підкреслив, що в сьогоднішній Росії панує расизм, ксенофобія щодо грузинів, українців, узбеків та таджиків, навіть щодо етнічних росіян із країн колишнього СНД, який він особисто відчув на собі.

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