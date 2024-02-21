Внук генерала Панфилова: Я солидарен с Украиной и не признаю аннексию Крыма и псевдореспублик «ЛДНР»

Внук Панфилова Михаил Татарников, этнический украинец по матери. Фото: архив Татарникова

Внук советского генерал-майора Ивана Панфилова Михаил Татарников написал письмо в редакцию «Новостей Донбасса», выразив поддержку Украине и осудив войну со стороны РФ.



В письме он указал, что является этническим украинцем по материной линии и сейчас проживает в Нидерландах.



Михаил Татарников написал, что в связи убийством российского политика Алексея, не может больше молчать и посчитал долгом выразить свою точку зрения.



«Я двоюродный внук прославленного Легендарного Генерала Панфилова, командовавшего 316-й дивизией времен Второй Мировой со стороны его жены, которая была украинка из-под Одессы. Накануне праздника Дня Победы Путин и Кремль любят хвастаться моим родственником. Но родственник того, кем они любят козырять, солидарен с Украиной», — написал Татарников.



Он отметил, что жена Панфилова Мария была украинкой, а старшая дочь Валентина родилась в Киеве. Будущий генерал-майор познакомился с Марией в 1921 году в украинском Овидиополе под Одессой – родном городке Марии (в девичестве — Коломиец-Шевченко).

«Он очень любил Украину, свою украинскую жену и своих детей. Также я не признаю аннексию Крыма и псевдореспублики "ЛДНР"», — добавил внук советского военачальника.



По словам Михаила Татарникова, его дед ужаснулся бы тому, что сейчас делает политическая власть России и лично диктатор Путин по отношению к Украине и против своего народа.



Он обвинил Путина в том, что тот посеял в умах россиян хаос, ненависть, злобу и геноцид.



«Гибнут люди, дети… Где разум? Где совесть? Куда это исчезло? Возможно, никакого понятия о человечности у россиян никогда и не было. Убить ребенка может только психически ненормальный человек», — говорится в сообщении.



Внук Героя Советского Союза сегодня является гражданином Нидерландов, хотя родился в Ташкенте, о чем упомянул в своем письме. А также призвал прекратить вербовку граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других граждан постсоветского пространства на военные действия в Украине.

Внук Панфилова стал поддерживать Украину сразу после вторжения. Фото: скриншот Faceboook

Вдобавок он напомнил россиянам, что во время Второй мировой Узбекистан принял около 4-5 миллионов беженцев из России, обвинил в необразованности так называемый «русский мир».



В конце своего письма Михаила подчеркнул, что в сегодняшней России царит расизм, ксенофобия по отношению к грузинам, украинцам, узбекам и таджикам, даже в отношении этнических русских из стран бывшего СНГ, который он испытал на себе лично.