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Число постраждалих внаслідок удару по ТЕС у Кураховому зросло до 9 людей

Оновлено
22 лютого 2024, 15:19

Число постраждалих внаслідок удару по ТЕС у Кураховому зросло до 9 людей

РФ вдарила по Кураховому. Фото: прокуратура РФ вдарила по Кураховому. Фото: прокуратура

Внаслідок авіаудару військ РФ по ТЕС у Кураховому кількість поранених зросла до 9 осіб. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

«22 лютого о 10:10 ворог обстріляв Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев'ять співробітників — двоє з них — жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років», — йдеться у повідомленні.

Усіх постраждалих доставили до лікарні. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забиті місця та струс головного мозку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сьогодні раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по прифронтовій ТЕС у Донецькій області, внаслідок чого постраждали 6 людей. У повідомленні компанії ДТЕК не уточнювалося, про яку саме ТЕС йдеться. Проте за контекстом було зрозуміло, що мова про Курахівську ТЕС, яку війська РФ обстрілюють регулярно.

Також пізніше у ДТЕК уточнили, що кількість постраждалих працівників ТЕС зросла до 9 осіб.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки по Добропіллі Донецької області в ніч на 21 лютого російські дрони «Шахед» влучили у дві будівлі гуртожитку, в яких мешкали вимушені переселенці. Житель постраждалого гуртожитку Михайло розповів «Новинам Донбасу», що атака сталася вночі, коли люди вже спали.

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