«Шахтар» вилетів із Ліги Європи після поразки «Марселю»

Донецький «Шахтар» програв французькому «Марселю» у матчі у відповіді стикового раунду Ліги Європи з рахунком 3:1. На цьому «гірники» завершили виступ у турнірі.



Вже на 12-й хвилині «Шахтар» вийшов уперед: м'яч із пенальті забив Георгій Судаков.



На 23-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг зрівняв рахунок.



На 74-й хвилині за «Марсель» відзначився Ісмаїла Сарр.



Жоффрей Кондогбія зробив рахунок 3:1 на користь господарів поля на 81-й хвилині.



Минулого тижня перший матч між «Шахтарем» та «Марселем» завершився внічию 2:2.