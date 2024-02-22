На матір Навального тиснуть слідчі — вони вимагають таємного похорону

Російські слідчі вимагають від родичів опозиціонера Олексія Навального поховати його таємно. Як повідомила мати загиблого політика, їй загрожують у разі відмови.



Людмила Навальна повідомила, що їй показали тіло сина 21 лютого, проте відмовилися передати його родичам.



Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що у медичному висновку про смерть, яку показали матері політика, сказано, що причини його смерті є природними.



«Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті, у них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила, а медичне свідоцтво про смерть підписувала. За законом вони мали відразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили це досі», — сказала мати Олексія Навального на відео.



У слідчому комітеті в Салехарді вона добу провела «наодинці зі слідчими та криміналістами», без адвоката. Весь цей час слідчі давали інструкції, де коли і як має бути похований її син, розповідає Людмила Навальна.



«При мені їм приходять накази — чи то з Кремля, чи то з центрального апарату Слідчого комітету. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю цвинтаря, до свіжої могили й сказати: отут лежить ваш син. Я на це не погоджуюся», — заявила вона.



За словами матері Навального, вона записала цей ролик, бо вони почали їй загрожувати. Їй сказали, що якщо вона не погодиться на таємні похорони Навального, «вони щось зроблять з його тілом».



Водночас, низка політиків і артистів записали відеозвернення до російської влади з вимогою віддати тіло опозиціонера матері. Відео записали журналіст Михайло Зигар, актор Олександр Філіппенко, актор Дмитро Назаров, співачка Ліза «Монеточка», розслідувач, активіст Руслан Левієв, журналістка Євгенія Альбац, підприємець Євген Чичваркін, медіаменеджер Митя Алешковський, музикант Володимир Котляров та інші.