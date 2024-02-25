Міноборони РФ увечері заявило про знищення нібито двох українських ракет

Міністерство оборони Росії оголосило сьогодні, 25 лютого, що над Чорним морем поблизу Криму рано ввечері у неділю було збито дві українські ракети.

Раніше телеграм-канали по обидва боки писали про вибухи на північному заході півострова.

У повідомленні російського міністерства йдеться про авіаційні керовані ракети. З літаків запускаються крилаті ракети Storm Shadow/Scalp, передані Україні Британією та Францією.

Телеграм-канали з обох боків, посилаючись на місцевих жителів, повідомляли про вибухи в районі Євпаторії та найближчого військового аеродрому біля селища Саки.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово анексованому Криму партизани зафіксували дивізіон протиповітряної оборони . Йдеться про С-400 та радіолокаційну станцію. Техніка була розташована у Сакському районі.