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Минобороны РФ вечером заявило об уничтожении якобы двух украинских ракет

25 февраля 2024, 21:22

Минобороны РФ вечером заявило об уничтожении якобы двух украинских ракет

Министерство обороны России объявило сегодня, 25 февраля, что над Черным морем близ Крыма ранним вечером воскресенья были сбиты две украинские ракеты.

Ранее телеграм-каналы с обеих сторон писали о взрывах на северо-западе полуострова.

В сообщении российского министерства говорится об авиационных управляемых ракетах. С самолетов запускаются крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp, переданные Украине Британией и Францией.

Телеграм-каналы с обеих сторон, ссылаясь на местных жителей, сообщали о взрывах в районе Евпатории и близлежащего военного аэродрома у поселка Саки.

Ранее сообщалось, что во временно аннексированном Крыму партизаны зафиксировали дивизион противовоздушной обороны. Речь идет о С-400 и радиолокационной станции. Техника была расположена в Сакском районе. 

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