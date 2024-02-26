Рогозін назвав українців, Байдена, Остіна та Шольца «мавпами»

Дмитро Рогозін. Фото: Інтерфакс

Російський політик та "сенатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін порівняв міністра оборони США Ллойда Остіна з мавпою, а українських політиків із африканцями. Про це стало відомо з його публікації в соцмережі X (раніше Twitter) від 25 лютого.

«До хвороби міністр оборони США Ллойд Остін любив фотографуватися з пігмеями», — написав Рогозін.

Він прикріпив до твиту два фото — пігмеїв із мавпою та Остіна з українськими чиновниками. Окрім глави Міноборони США, на другому знімку можна побачити президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Публікація у твіттері Рогозіна з порівнянням Остіна Ллойда та мавпи з'явилася вранці 25 лютого. Після цього коментатори почали масово звинувачувати Рогозіна у расизмі. Увечері того ж дня в телеграм-каналі Рогозіна з'явився пост, в якому він «нагадав», що він не має інших соцмереж, крім телеграм-каналу та сторінки у ВК. Решту сторінок він назвав ботами.

При цьому твіттер Рогозіна з'явився понад вісім років тому та був верифікований у жовтні 2015 року. Крім того, на нього часто посилалися різноманітні ЗМІ, а також інформагенції.

Через деякий час «пост-нагадування» Рогозіна було видалено, а в соцмережі X у Рогозіна з'явився новий пост. Вже вранці 26 лютого у нього вийшло ще два пости: один у ВК, де він назвав Остіна, Байдена та Шольца «брудними мавпами-бандерлогами», а інший — у X за підписом Monkeys should be called monkeys (Мавп треба називати мавпами).

Він прикріпив відео, де нарізані танці мавп та кадри, на яких стрибають українці.

Нагадаємо, раніше в ГУР назвали Дмитра Рогозіна «нацистом , схибленим на імперських ідеях».