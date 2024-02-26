«Шахтар» стартує у весняній частині УПЛ матчем проти «Олександрії»

fcshakhtar

Сьогодні, 26 лютого 2024 року, «Шахтар» продовжить свій виступ в українській прем'єр-лізі матчем проти «Олександрії», який команди проведуть на КСК «Ніка», початок о 13.00.



«Шахтар» зараз посідає 4-те місце у таблиці УПЛ. При цьому «гірники» мають три гри в запасі порівняно з конкурентами, за умови перемоги в яких донеччани можуть розділити лідерство першості України з київським «Динамо».



У матчі з «Олександрією» на полі з'являться кілька нових гравців, придбаних донецьким клубом у зимове трансферне вікно.



Другу частину сезону команда Маріно Пушича розпочала раніше за інші українські клуби, вже провівши офіційні поєдинки в Лізі Європи УЄФА, де за сумою двох матчів поступилася «Марселю».



Раніше футбольний клуб «Шахтар» підписав новий контракт бразильським півзахисником Педро да Сілва (Педріньйо).