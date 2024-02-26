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«Шахтар» стартує у весняній частині УПЛ матчем проти «Олександрії»

26 лютого 2024, 13:00

«Шахтар» стартує у весняній частині УПЛ матчем проти «Олександрії»

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Сьогодні, 26 лютого 2024 року, «Шахтар» продовжить свій виступ в українській прем'єр-лізі матчем проти «Олександрії», який команди проведуть на КСК «Ніка», початок о 13.00.

«Шахтар» зараз посідає 4-те місце у таблиці УПЛ. При цьому «гірники» мають три гри в запасі порівняно з конкурентами, за умови перемоги в яких донеччани можуть розділити лідерство першості України з київським «Динамо».

У матчі з «Олександрією» на полі з'являться кілька нових гравців, придбаних донецьким клубом у зимове трансферне вікно.

Другу частину сезону команда Маріно Пушича розпочала раніше за інші українські клуби, вже провівши офіційні поєдинки в Лізі Європи УЄФА, де за сумою двох матчів поступилася «Марселю».

Раніше футбольний клуб «Шахтар» підписав новий контракт бразильським півзахисником Педро да Сілва (Педріньйо).

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