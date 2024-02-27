Екіпаж «Білий Янгол» евакуював з Донеччини мешканку, яка постраждала від атак росіян

Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» допоміг евакуюватися жительці села Костянтинівка, постраждалу через російську атаку доправили до лікарні. Про це повідомили у поліції.



«Вчора російські війська з артилерії вдарили по селу Костянтинівка Мар'їнської громади. Поранення отримала 79-річна місцева мешканка», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, спочатку постраждала проходила лікування у Курахівській громаді, проте зараз отримує медичну допомогу у лікарні Дніпра.



У поліції закликали жителів Мар'їнської громади евакуюватись, оскільки знову загострилися атаки.



Раніше ми писали, що 16 лютого з Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було евакуйовано всіх дітей. Зокрема, 8-річна Олена, яка вдруге разом із батьками змушена шукати новий будинок.