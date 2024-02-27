Экипаж «Белый Ангел» эвакуировал из Донетчины жительницу, которая пострадала от атак россиян

Полицейский экипаж «Белый Ангел» помог эвакуироваться жительнице села Константиновка, пострадавшую из-за российской атаки доставили в больницу. Об этом сообщили в полиции.



«Вчера российские войска из артиллерии ударили по селу Константиновка Марьинской громады. Ранение получила 79-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.



Как отмечается, сначала пострадавшая проходила лечение в Кураховской громаде, однако сейчас получает медицинскую помощь в больнице Днепра.



В полиции призвали жителей Марьинской громады эвакуироваться, так как снова обострились атаки.



Ранее мы писали, что 16 февраля из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области были эвакуированы все дети. В частности, 8-летняя Лена, которая во второй раз вместе с родителями вынуждена искать новый дом.