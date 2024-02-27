СБУ знайшла фігурантів відео з кадировським гаслом. Їм загрожує в'язниця

СБУ та Нацполіція встановили всіх учасників скандального святкування дня народження під Києвом. Фото: СБУ

Співробітникам Служби безпеки України (СБУ) та Національної поліції вдалося встановити особи та місцезнаходження мешканців Київської області, які вигукували кадировське гасло «Ахмат — сила!» та розповсюдили відповідне відео. Про це повідомила СБУ.

За інформацією служби, йдеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла «окупаційних загонів Кадирова».



За цим фактом правоохоронці затримали автора відео.

Зазначається, що під час обшуків у його будинку у Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував кадировські гасла. Також у будинку молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.



«Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні.

В даний час триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до 7 років ув'язнення.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині компанія молодих людей святкувала день народження, стріляючи в повітря і вигукуючи гасло «Ахмат — сила!».