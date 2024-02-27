Под Киевом компания молодежи на дне рождения кричала «Ахмат — сила!»

В Киевской области компания молодых людей праздновала день рождения, стреляя в воздух и выкрикивая лозунг «Ахмат — сила». Об этом сообщил телеграм-канал «Киев city».



Отмечается, что инцидент произошел в одном из коттеджных городков под Киевом.



Компания молодых людей «громко» праздновала 18-летие одного из них во время комендантского часа.



На видео, которое, по информации местных медиа, было снято в ночь на 25 февраля 2024 года, видно, как молодые люди стреляют из пистолета в воздух. Кроме того, на видео слышно, как один из них говорит: «все вместе», после чего юноши выкрикивают кадыровский лозунг «Ахмат — сила».



В соцсетях утверждают, что именинником якобы был Давид Борисович Герман — сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.