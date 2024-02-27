ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»

ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою. Мапа: Deep State

На Авдіївському напрямі підрозділи Сил оборони України відійшли від селищ Степове та Сєверне у Донецькій області. Про це повідомив представник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді».



«На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове», — цитує видання Лихового.



За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали ввечері та вночі. Війська РФ зазнали великих втрат.



При цьому Ліховий зазначив, що ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка.



Напередодні проєкт DeepState повідомляв, що війська РФ окупували Степове та Сєверне.



Нагадаємо, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки. 26 лютого в ОСУВ «Таврія» підтвердили, що українські військовослужбовці відійшли від села Ласточкине під Авдіївкою.