Знищили 8 танків та понад 1100 окупантів: в Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

Збройні сили України минулої доби, 3 березня, ліквідували ще 1160 російських окупантів, і тепер загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну збільшилися до 417 950 солдатів. Також Сили оборони знищили 8 танків та 21 ББМ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:
Зазначимо, що минулої доби сталося 78 бойових зіткнень . Усього росіяни завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Внаслідок російських атак, на жаль, поранені та загинули серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.