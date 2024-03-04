Знищили 8 танків та понад 1100 окупантів: в Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

Збройні сили України минулої доби, 3 березня, ліквідували ще 1160 російських окупантів, і тепер загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну збільшилися до 417 950 солдатів. Також Сили оборони знищили 8 танків та 21 ББМ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 417 950 (+1150) осіб ліквідовано;

танків – 6648 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 12 660 (+21) од.;

артилерійських систем – 10 210 (+22) од.;

РСЗВ - 1004 (+1) од.;

засоби ППО – 698 (+2) од.;

літаків – 347 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2) од.;

крилаті ракети – 1916 (+1) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42) од.;

спеціальна техніка - 1621 (+1) од.

Зазначимо, що минулої доби сталося 78 бойових зіткнень . Усього росіяни завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Внаслідок російських атак, на жаль, поранені та загинули серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.