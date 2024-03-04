У лікарнях Покровська та Мирнограда перебувають 17 поранених після обстрілу Курахового 3 березня

Місцеві жителі Курахового, які постраждали внаслідок ударів росіян, перебувають у лікарнях Мирнограда та Покровська. Йдеться про 17 поранених. Про це передає Суспільне Донбас.



Як зазначив гендиректор КНП «Покровська КЛІЛ» Юрій Бородін, у Покровську на стаціонарному лікуванні перебувають 12 пацієнтів — усі середньої тяжкості. Дітей серед них немає.



«Це 6 жінок та 6 чоловіків. Їм зробили зашивання, щелепно-лицьові операції», — розповів він.



У Мирнограді п'ять мешканців продовжують лікування. За словами директора Мирноградської центральної міської лікарні Ольги Гостєвої, стан постраждалих середньої тяжкості, ще близько тижня будуть під наглядом медиків.



Раніше ми писали, що центр Курахового на Донеччині потрапив під обстріл окупантів вдень, 3 березня. Відомо про 16 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.