ЗСУ не допустили втрати рубежів, районів та позицій на Таврійському напрямі — Тарнавський

На Таврійському напрямі українські військовослужбовці не допустили втрати рубежів та позицій, вони продовжують тримати оборону. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та роблять активні дії на певних напрямках. Втрати рубежів, районів та позицій не допущені», — зазначив він.



За словами Тарнавського, за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» загарбники завдали 25 авіаційних та 3 ракетних ударів, провели 53 бойові зіткнення, здійснили 906 обстрілів та 93 удари дронами-камікадзе.



Втрати РФ на Таврійському напрямку: в живій силі — 426 осіб (убитими та пораненими); військова техніка — 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян.



Крім того, за останні два дні ще п'ятьох російських окупантів взято в полон.



Раніше ми писали, що оперативна обстановка в Бердичах, Орлівці та Тонечці стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки в цих населених пунктах.