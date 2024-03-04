«Олександрії» зарахована технічна поразка у матчі з «Шахтарем»

«Олександрії» зарахована технічна поразка у матчі 18-го туру УПЛ проти «Шахтаря», таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, пише Tribuna.



Причиною є участь у грі півзахисника олександрійців Івана Калюжного, який не заявлений командою.



Зустріч завершилася з рахунком 0:0, тепер результат анульовано, а «Шахтарю» зарахували технічну перемогу 3:0.



«Гірники» таким чином зрівнялися за очками з «Кривбасом» (по 37), але мають на два зіграні матчі менше. Також «Шахтар» обійшов криворіжців у таблиці за очними зустрічами та став другим.



Донецький клуб поступається лише одним очком «Дніпру-1», який має 38 очок, але зіграв на дві гри більше.



Нагадаємо, днем раніше Донецький «Шахтар» у 19-му турі Української прем'єр-ліги обіграв криворізький «Кривбас», який до цього матчу підійшов у статусі лідера турнірної таблиці.