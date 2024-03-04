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У Брянській області було чути вибухи: у Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА

04 березня 2024, 14:14

У Брянській області було чути вибухи: у Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА

Сьогодні вдень, 4 березня, у російській Брянській області було чути вибухи. Згодом стало відомо, що над регіоном нібито збитий один дрон. Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

В оборонному відомстві традиційно звинуватили Україну у скоєнні «терористичної атаки на об'єкти на території РФ».

«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. Внаслідок цієї операції паралізовано рух поїздів.

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