У Брянській області було чути вибухи: у Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА

Сьогодні вдень, 4 березня, у російській Брянській області було чути вибухи. Згодом стало відомо, що над регіоном нібито збитий один дрон. Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.



В оборонному відомстві традиційно звинуватили Україну у скоєнні «терористичної атаки на об'єкти на території РФ».



«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. Внаслідок цієї операції паралізовано рух поїздів.