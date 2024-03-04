ЗСУ вдарили по розташуванню 99 полку Збройних сил РФ

Українські військові вдарили по розташуванню 99-го полку Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили у телеграм-каналі OSINT-аналітиків CyberBoroshno 4 березня.

Аналітики зазначили, що місце розташування російських окупантів було геолоковано їхньою командою.

«Було проведено геопросторову розвідку та виявлено розташування о/с 99 полку РВВ. Також для дорозвідки було використано OSINT та соціальну інженерію», — йдеться у повідомленні.

Автори публікації висловили подяку військовим за плідну співпрацю та результативну операцію.

У Міноборони РФ не коментують подію.

Раніше Сили оборони показали, як знищили окупантів на Авдіївському напрямку.