Росіяни вранці вбили мешканця Красногорівки

Сьогодні вранці, 5 березня, російська армія атакувала Красногорівку на Донеччині. Відомо про загибель одного цивільного. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік», — написав він.



За його словами, Красногорівка з 2014 року на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає дедалі небезпечніше.



Філашкін закликав мешканців евакуюватись з міста.



Раніше ми писали, що центр Курахового на Донеччині потрапив під обстріл окупантів вдень 3 березня. Станом на 16:10 відомо про 16 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.