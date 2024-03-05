Россияне утром убили жителя Красногоровки

Сегодня утром, 5 марта, российская армия атаковала Красногоровку Донецкой области. Известно о гибели одного гражданского. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.



«Россияне плотно обстреливали город из артиллерии — смертельное ранение получил 72-летний мужчина», — написал он.



По его словам, Красногоровка с 2014 года на линии фронта, и с каждым днем находиться там становится все опаснее.



Филашкин призвал жителей эвакуироваться из города.



Ранее мы писали, что центр Курахово Донецкой области попал под обстрел оккупантов днем 3 марта. По состоянию на 16:10 известно о 16 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.