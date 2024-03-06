Окупанти вдарили ракетами по Покровську: одна людина поранена, є пошкодження

У ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

У ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина поранена. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами глави регіону, близько 01:00 росіяни випустили по місту 4 ракети С-300.



Внаслідок удару одна людина отримала легкі поранення. Також пошкоджено 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 3 адмінбудинки.



Філашкін закликав місцевих жителів Донеччини евакуюватись.



Раніше ми писали, що 5 березня через обстріл міста Кремінна в Луганській області пошкоджено будинок дитячого садка.