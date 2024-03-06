В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула організаторка «виборів»

Результат підготовки псевдовиборів у Бердянську. Фото: кадр із відео

Сьогодні, у Бердянську, ліквідували одну з організаторів псевдовиборів, написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.



«За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську. Напередодні "виборів" і особливо після вибуху окупанти збільшуватимуть кількість силовиків», — попередила Галіціна.



Загибель жінки під час вибуху підтвердив і представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. Він також зазначив, що вона брала участь в організації «виборів».



За версією окупаційного Слідкому у Запорізькій області, 6 березня 2024 року вранці під транспортний засіб члена дільничної виборчої комісії «з правом вирішального голосу» було закладено саморобний вибуховий пристрій.

В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула членкиня «виборчкому» https://t.co/OvwELLrldw pic.twitter.com/nf43DlwJk3 — Новини Донбасу (@novostidnua) March 6, 2024

Як стверджують загарбники, коли жінка сіла до салону автомобіля, припаркованого біля будинку на вулиці Герцена, воно спрацювало. Від отриманих травм потерпіла померла у медичній установі.



Раніше проросійський блогер Анатолій Шарій поскаржився, що його та дружину хотіли застрелити невідомі в Іспанії.