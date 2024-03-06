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В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула організаторка «виборів»

06 березня 2024, 14:14

В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула організаторка «виборів»

Результат підготовки псевдовиборів у Бердянську. Фото: кадр із відео Результат підготовки псевдовиборів у Бердянську. Фото: кадр із відео

Сьогодні, у Бердянську, ліквідували одну з організаторів псевдовиборів, написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську. Напередодні "виборів" і особливо після вибуху окупанти збільшуватимуть кількість силовиків», — попередила Галіціна.

Загибель жінки під час вибуху підтвердив і представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. Він також зазначив, що вона брала участь в організації «виборів».

За версією окупаційного Слідкому у Запорізькій області, 6 березня 2024 року вранці під транспортний засіб члена дільничної виборчої комісії «з правом вирішального голосу» було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Як стверджують загарбники, коли жінка сіла до салону автомобіля, припаркованого біля будинку на вулиці Герцена, воно спрацювало. Від отриманих травм потерпіла померла у медичній установі.

Раніше проросійський блогер Анатолій Шарій поскаржився, що його та дружину хотіли застрелити невідомі в Іспанії.

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