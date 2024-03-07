У роботі Ukr.net стався збій: не працює пошта та стрічка новин

У роботі одного з найпопулярніших українських веб-порталів стався збій сьогодні, 7 березня. У пресслужбі зазначили, що роблять усе можливе, аби відновити роботу ресурсу. Про це повідомив комерційний директор UKR.NET Роман Скрипник.



«О 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта @ ukr.net», — йдеться у повідомленні.



За словами Скрипника, вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. У відомстві звернулися за допомогою до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової.



«Ми робимо все можливе, щоб відновитися. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені — ці тимчасові складнощі», — додав він.



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