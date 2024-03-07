В работе Ukr.net случился сбой: не работает почта и новостная лента

В работе одного из самых популярных украинских веб-порталов произошел сбой сегодня, 7 марта. В пресс-службе отметили, что делают все возможное, чтобы восстановить работу ресурса. Об этом сообщил коммерческий директор UKR.NET Роман Скрыпник.



«В 01:35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей ukr.net и электронная почта @ ukr.net», — говорится в сообщении.



По словам Скрыпника, решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. В ведомстве обратились за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.



«Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены — эти сложности временные», — добавил он.



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