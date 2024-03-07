Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії — тепер чекають на відповідь з Лондона

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на пост посла України у Сполученому Королівстві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.



«У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії», — йдеться у повідомленні МЗС.



Як повідомляється, міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит на агреман.



Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.