Вночі росіяни обстріляли Чугуєв, постраждали 7 людей

Наслідки обстрілу Чугуєва. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупаційні війська в ніч на 8 березня завдали удару по Чугуєву. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Оновлено. Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу Чугуєва постраждали семеро мирних жителів: чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.



За його словами, війська РФ вдарили по місту із ЗРК С-300. Сталося влучання у землю в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, магазину, готелю, 13 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що 7 березня близько 10:00 росіяни КАБами обстріляли Вовчанськ Харківської області. За інформацією поліцейських, попередньо зафіксовано влучання трьох КАБів у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 12 будинків. «Під завалами будинку загинула жінка близько 40 років. Ще одна 67-річна жінка зазнала поранень», — заявили в МВС.