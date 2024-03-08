РФ атакувала Україну безпілотниками та БПЛА: скільки цілей збили сили ППО

Російські окупанти сьогодні, 8 березня, вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 33 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь і схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 37 ударних БПЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників — Балаклава, окупований Крим)», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що в результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.



До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



Раніше ми писали, що у селищі шахти ім. Румянцева окупованої Горлівки безпілотний літальний апарат врізався у легковий автомобіль. В окупаційній адміністрації ДНР заявили, що пасажири встигли евакуюватися з авто. Обійшлося без постраждалих.