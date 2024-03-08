У Міноборони РФ повідомили про атаку 12 дронів

У ніч проти п'ятниці, 8 березня, Російську Федерацію знову атакували дрони. Російська протиповітряна оборона нібито збила усі повітряні цілі. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.



В оборонному відомстві зазначили, що протягом ночі та близько 07:00 «припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу».



Цього разу сили ППО збили 11 дронів у Волгоградській області, а один — у Білгородській.



Раніше ми писали, що в ніч на 7 березня губернатор Брянської області заявив, що над областю рано вранці було збито двох українських безпілотників літакового типу.