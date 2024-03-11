Вночі Харків був атакований ударними дронами, зруйновано будівлі

Наслідки атаки дронів на Харків. Фото: прокуратура

У Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі був «приліт» на території Слобідського району міста та було пошкоджено житлові будівлі. З'явилося відео з місця події, де працюють екстрені служби з ліквідації наслідків. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.



На оприлюднених кадрах видно, що на цивільному об'єкті внаслідок атаки сталася пожежа, проте вогонь уже погасили. Представники ДСНС та рятувальники обходять багатоповерхову будівлю та розбирають завали.

Біля пошкодженого об'єкту цивільної інфраструктури на землі можна помітити уламки збитого «Шахеда» — ці боєприпаси іранського виробництва в РФ маркують як «Герань-2».



Раніше мер Харкова Ігор Терехов зазначав , що цієї ночі під час атаки дронів у місті був «приліт» на об'єкт цивільної інфраструктури, який розташований в районі щільної житлової забудови. Був частково пошкоджений сам об'єкт та житлові будинки поряд.



За словами мера, на щастя, обійшлось без жертв.