Трамп пообіцяв не давати Україні жодного центу — Орбан

Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане головою Білого дому у листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні. Про це в інтерв'ю каналу M1 заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час діалогу угорський лідер розповів про свою поїздку до Сполучених Штатів, де він зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Орбан зазначив нібито миротворчу позицію колишнього американського лідера, оскільки він дав зрозуміти, що має намір досягти миру в російсько-українській війні.

Незважаючи на те, що Трамп зараз не є президентом США, додав угорський політик, його партія республіканців перешкоджає фінансуванню України. Але в майбутньому, якщо Трамп переможе у виборах, він не дасть Києву «ні центу», після чого війна закінчиться.

«Якщо Америка не дасть грошей, європейці поодинці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», — наголосив глава угорського уряду.

За його словами, Трамп також прокоментував ситуацію із європейською безпекою. А саме, американський експрезидент заявив, що настав час переозброєння, і кожна країна має мати свою техніку та армію, щоб захистити самих себе. Тому Трамп не хоче, щоб США фінансували європейську безпеку замість європейців.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року добиватиметься переговорів України з Російською Федерацією .