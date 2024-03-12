У приватному будинку Слов`янська сталася пожежа: постраждалий отримав опіки

У Слов'янську пожежники врятували чоловіка Фото: ДСНС

У Слов'янську Донецької області у приватному будинку сталася пожежа. У палаючій будівлі перебував чоловік, потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС.



«11 березня о 20:38 рятувальна служба «101» отримала повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у Слов'янському. До місця прибули рятувальники 38 державної пожежної та рятувальної частини», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що в одній із кімнат рятувальники виявили чоловіка 1969 року народження. Його госпіталізували до міської лікарні Краматорська, у потерпілого опіки середньої тяжкості верхніх та нижніх кінцівок.



Пожежу було ліквідовано о 21:16 на площі 40 кв. м. Причина та обставини займання встановлюються відповідними фахівцями.



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