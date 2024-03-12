В частном доме Славянска произошел пожар: пострадавший получил ожоги

В Славянске пожарники спасли мужчину. Фото: ГСЧС

В Славянске Донецкой области в частном доме произошел пожар. В пылающем здании находился мужчина, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС.



«11 марта в 20:38 спасательная служба «101» получила сообщение о пожаре в частном жилом доме в Славянском. К месту прибыли спасатели 38 государственной пожарной и спасательной части», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что в одной из комнат спасатели обнаружили мужчину 1969 года рождения. Его госпитализировали в городскую больницу Краматорска, у пострадавшего ожоги средней тяжести верхних и нижних конечностей.



Пожар был ликвидирован в 21:16 на площади 40 кв. м. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются соответствующими специалистами.



Ранее мы писали, что ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, есть разрушения.