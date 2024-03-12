Легіон «Свобода Росії»: Тривають бої за Тьоткіне Курської області РФ

Військовослужбовці Легіону «Свобода Росії» заявили, що населений пункт Тьоткіно, який розташований у Курській області РФ, перейшов під контроль підрозділу. Про це повідомили у пресслужбі організації.



«Селище міського типу Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», — йдеться у повідомленні.



Пізніше в організації уточнили, що бої за Тьоткіно ще продовжуються.



На оприлюдненому відео можна побачити російских військових, які залишають техніку і біжать.



Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.